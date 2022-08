Abo Évasion à Soleure – Un souffle méditerranéen venu de l’Aar qui incite à la «dolce vita» Elle n’a beau compter que 16’000 habitants, la petite ville surprend par son dynamisme culturel et sa douceur de vivre.

Les terrasses de bistrots, souvent bondées, se suivent sur les bords de l’Aar. Gretz Communications

La «ville des ambassadeurs», souvent étiquetée «plus belle ville baroque de Suisse», aurait tort de se contenter de caractéristiques dithyrambiques et un peu toutes faites. Si l’histoire diplomatique de Soleure et sa richesse architecturale justifient la destination, in fine, son aura à la fois méditerranéenne et «bonne vivante» fait le charme du voyage.