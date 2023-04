Guerre en Ukraine – «Un soldat ne doit jamais obéir à un ordre qui est illégal» L’ancien lieutenant général américain Ben Hodges veut croire que le droit de la guerre n’est pas mort sur-le-champ de bataille ukrainien. Il nous explique pourquoi. Virginie Lenk

Le président russe Vladimir Poutine entouré de soldats à Ryazan, le 20 octobre 2022. AFP/MIKHAIL KLIMENTYEV

Il a lui-même entraîné des soldats, participé aux combats en Irak et en Afghanistan. L’ancien lieutenant général de l’armée américaine Ben Hodges conseille aujourd’hui l’ONG Human Rights First. Et alors que les viols, les meurtres, et les humiliations sont monnaie courante en Ukraine, il appelle plus que jamais à inculquer aux soldats le droit des conflits armés. Nous l’avons rencontré en marge du Festival du film et forum international sur les droits humains (FIFDH).