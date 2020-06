Décryptage – Un sniper qui raconte les États-Unis d’aujourd’hui Signé Nury et Brüno, un documentaire en bande dessinée s’interroge sur un mythe américain. Philippe Muri

D’une grande intensité dramatique, l’album souligne la profonde différence culturelle entre les États-Unis et l’Europe. Éd. Dargaud

Son surnom? «La légende». Tireur d’élite de la marine américaine pendant la guerre en Irak, Chris Kyle affiche un palmarès effrayant: 160 tirs létaux homologués officiellement, bien davantage sans doute. De cet as de la gâchette, marié et père de famille, Clint Eastwood a fait le personnage principal de son film «American Sniper», sorti en 2014. Sous les traits de Bradley Cooper, le réalisateur d’«Impitoyable» a mis en scène le parcours de ce héros étoilé abattu sur un champ de tir aux États-Unis en 2013 par Eddie Ray Routh, un ancien Marine victime de stress post-traumatique.

Déjà associés sur l’excellent polar «Tyler Cross», le scénariste Fabien Nury et le dessinateur Brüno reviennent avec «L’homme qui tua Chris Kyle» sur cette histoire où se mêlent la mort, le show, l’argent, les médailles militaires et leurs revers. Un documentaire en bande dessinée qui s’interroge sur un mythe profondément américain, soulignant la profonde différence culturelle entre les États-Unis et l’Europe. «Malgré les apparences, on vit dans deux mondes totalement différents», relève Brüno, atteint au téléphone chez lui, à Nantes. «En tant qu’Européen très influencé par la culture américaine, on a l’impression qu’on partage les mêmes valeurs. Or, il n’en est rien. Le fossé transparaît dans tous les films de fiction. Leur production glorifie volontiers la violence et le rapport au pouvoir.»

«L’homme qui tua Chris Kyle» (extrait). Éd. Dargaud

Déconstruisant la mythologie du «gun fighter» chère aux électeurs de Donald Trump, Nury et Brüno s’appuient sur des faits et des dialogues bien réels pour appréhender la psyché américaine. «Notre histoire, c’est celle de Jesse James abattu par Robert Ford, c’est-à-dire celle d’un inconnu qui espère devenir une star en abattant une légende», explique Brüno. «Notre opinion transparaît à travers le montage qu’on a réalisé des faits, sans faire un portrait à charge de Chris Kyle ou de l’Amérique.»

Une couverture comme une affiche Afficher plus «L’homme qui tua Chris Kyle» (extrait). Éd. Dargaud Brüno n’est pas friand des couvertures d’albums BD qui se perdent dans les détails. Il a conçu la sienne pour que celle-ci soit visible de loin sur les étals des libraires. «Quelque chose d’assez graphique, au message clair et efficace, un peu comme une affiche.» Bannière emblématique, le «Stars and Stripes» américain paraissait incontournable. Chris Kyle a la même position que sur l’image-titre du film «American Sniper», de Clint Eastwood.