Rouliplanchistes en scène – Un skatepark éphémère s’est posé sur le plateau d’Am Stram Gram Avec «Ollie» et ses vingt jeunes interprètes toutes disciplines confondues, le théâtre route de Frontenex invite l’espace public entre ses murs. Katia Berger

Qu’ils dansent, sautent, tracent, jouent ou rident, les vingt jeunes acteurs d’«Ollie» visent haut. ARIANE CATTON BALABEAU

Fffrrrsssccchhhlllrrrououou! Comment diable transcrire le roulement du skateboard sur le béton? Ce son inimitable, qui glisse et cisaille, «Ollie» le diffuse en direct, et presque en continu, sur la scène d’Am Stram Gram. Car la nouvelle création du chorégraphe Nicolas Musin, plutôt que d’emmener le spectacle vivant dans l’espace public – un mouvement devenu presque banal –, invite la culture urbaine à s’emparer des planches. Jusqu’à dimanche, pas moins de vingt jeunes danseurs, musiciens, riders et autres traceurs tutoient ainsi l’apesanteur en plongeant au creux de croissants de lune, en s’élançant dans le vide depuis les cimes d’une rampe de skate XXL.