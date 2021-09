Prévention à Lausanne – Un simulateur pour expérimenter les dangers de l’alcool au volant Afin de sensibiliser le public aux dangers de la conduite en état d’ébriété, un nouveau simulateur est mis à disposition du public ce week-end dans le cadre du festival La Belle nuit.

La Fondation vaudoise contre l’alcoolisme (FVA) met à disposition ce week-end à Lausanne un nouveau simulateur destiné à sensibiliser le public aux dangers de la conduite en état d’ébriété. Cette nouvelle expérience est offerte dans le cadre de la deuxième édition du festival La Belle nuit.

«Par son effet désinhibant, l’alcool diminue la perception des risques et exerce une forte influence sur le style de conduite et le comportement», rappelle la FVA dans un communiqué. En Suisse, un accident grave de la route sur neuf est imputable à l’alcool. Cette proportion augmente à un sur deux pour les accidents ayant lieu durant la nuit et le week-end.

Le nouveau simulateur de conduite de la FVA doit sensibiliser la population – notamment les jeunes – aux conséquences d’une conduite en état d’ivresse. Le conducteur est plongé dans diverses situations à risques: obstacles à éviter ou freinages d’urgence. L’idée est de «vivre une expérience de conduite réaliste», qui «illustre de manière extrêmement parlante l’allongement du temps de réaction suite à une consommation d’alcool», poursuit le communiqué.

Depuis 2004, le programme de prévention «Be my angel» se charge par ailleurs de promouvoir un comportement responsable en matière d’alcool et de conduite. Il encourage le public à choisir un «ange» qui restera sobre durant la soirée pour reconduire le reste du groupe.

