Revues LGBTIQ+ affichées à Genève – Un siècle de presse homosexuelle s’expose à Battelle Réunissant près de 300 exemplaires de titres spécialisés, «Presse gaie» compose une mémoire kaléidoscopique des luttes et des préoccupations des minorités sexuelles. Irène Languin

Quelques exemplaires de «Presse gaie», issus de la collection pléthorique léguée par Michel Froidevaux. SARA FORESTIER/UNIVERSITÉ DE GENÈVE

De beaux culturistes vintage, de la poésie underground, beaucoup de militantisme, des fornications débridées et même de la bande dessinée. On rencontre de tout, en feuilletant les revues présentées par «Presse gaie», une exposition consacrée aux périodiques qui sont, depuis plus d’un siècle, la voix des homosexualités.