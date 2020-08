Saint-Gall – Un sexagénaire condamné à 10,5 ans de prison pour abus sexuels Le tribunal cantonal de Saint-Gall a condamné ce lundi un Suisse de 66 ans à une peine d’emprisonnement de 10 ans et six mois pour avoir abusé des fillettes de 5 à 12 ans qui venaient d’Europe de l’Est.

L’accusé a déclaré ne pas vouloir faire appel de sa condamnation, précisant regretter ses actes. (Photo d’illustration) Keystone

Un Suisse de 66 ans a été condamné à 10 ans et six mois de détention par le tribunal cantonal saint-gallois. Il était accusé d’abus sexuels sur des fillettes de 5 à 12 ans en provenance d'Europe de l'Est.

L’homme avait été condamné il y a une année à huit ans de prison par le tribunal de district de Toggenbourg. Les deux parties avaient fait appel.

Vendredi, le ministère public a réclamé 15 de prison à son encontre ainsi qu’une thérapie. «Un grand nombre de délits graves» sont en cause, a plaidé l’accusation.

L’accusé a été condamné lundi après-midi pour contrainte sexuelle, viol, actes sexuels avec des enfants, pornographie, incitation à actes sexuels avec des enfants et incitation à la pornographie. En plus de la détention, une thérapie ambulatoire a été ordonnée dans le but d’abaisser le risque de récidive.

Découverte de photos et de films

La procédure avait été déclenchée par la découverte de 2700 photos et 150 films pédo-pornographiques, produits en grande partie par l’accusé, sur un support de données. L’homme payait les mères des enfants dont il abusait.

Il a déclaré ne pas vouloir faire appel de sa condamnation, précisant regretter ses actes. Son avocat avait plaidé pour une peine de six ans au plus, critiquant la longueur de la procédure.

ATS/NXP