Encre bleue – Un service minimum

JEAN-PAUL GUINNARD

Genève est donc en pleines vacances de patates. Mais La Poste et les banques ne font pas de vacances avec leurs bêtises. Elles font même des heures supplémentaires… Pour une fois, ce n’est pas moi qui l’affirme, mais Martin. L’homme qui, sans relâche, traque les étrangetés des entreprises qui nous sont utiles au quotidien.

Ainsi, La Poste. Jusqu’à présent, toute personne détenant une case postale ne payait rien. Et pour cause: les clients venant chercher eux-mêmes leur courrier, pas besoin de facteur pour le livrer à domicile. Une économie de temps et d’argent pour le géant jaune.

Et bien c’est fini. À partir de 2022, ils passeront à la caisse. Compter 120 francs par an. Et bing, des frais en plus! Résultat: de nombreux détenteurs de cases renoncent à les garder. Ça fera donc du boulot en plus pour les facteurs. Y en aura-t-il plus pour autant? De facteurs, donc. Pas sûr…

En même temps, les cases postales des entreprises ou associations, qui elles étaient payantes, voient leur prix de location diminuer de moitié. Allez y comprendre quelque chose…

Sur sa lancée, Martin me confie sa dernière expérience au guichet d’une banque coopérative qui travaille désormais sans argent… Notre homme veut y faire une transaction dont je vous passe les détails. Il présente un bulletin de versement préimprimé à l’employée pour qu’elle fasse un virement depuis son compte. Simple comme bonjour.

Avant peut-être. Maintenant, il lui en coûtera une thune pour chaque frais de transfert, ce qu’il refuse. On lui propose alors une carte bancaire, gratuite, mais qui arrivera dans une semaine, en deux courriers séparés. Et pendant ce temps, il ne pourra disposer de ses fonds.

D’où ce constat: «Avant, les choses fonctionnaient, la poste et la banque travaillaient pour les clients et les sociétaires. À présent, il faut se battre pour un service minimum. Lamentable!» Voilà, c’est tout pour aujourd’hui…

