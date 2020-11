Transport de nourriture – Un service «gratuit» de livraison de repas La plateforme d’e-commerce MyStore/DeinDeal se lance dans ce secteur concurrentiel avec zéro frais de livraison. Sophie Simon

MyStore/ DeinDeal dit fournir l’ensemble des accessoires de sécurité routière aux livreurs et respecter le salaire minimum de 23 francs de l’heure. DR

Ils nous promettent la sainte trinité. Les sites suisses d’achats groupés MyStore et DeinDeal lancent un service de livraison de repas à Genève et Zurich. Il s’agirait du paradis pour le client, car il n’y a pas de frais de livraison, pour les restaurateurs, car les frais de commission – entre 20 et 30% – seraient inférieurs à la concurrence; et pour les livreurs, car ils sont salariés et que l’équipement nécessaire est mis à leur disposition. Pour résumer, un service «gratuit pour le consommateur, tout en préservant les marges du restaurateur et en soutenant ses livreurs». À nuancer tout de même.

Le client

Cette livraison gratuite ne cache-t-elle pas des frais annexes pour le client, comme des frais d’inscription? «Pas du tout, assure Allen Krief, le CEO. Il n’y a aucun frais de service, même notre hotline est non payante. Seule l’option du paiement par facture coûtera 1fr.50 si elle est choisie.» Par contre – le diable se cache dans les détails – le prix de la nourriture peut être majoré par rapport à une consommation sur place. «Quelques rares restaurants obligent à le faire, reprend-il. Alors, nous leur demanderons de pratiquer le prix le plus bas en comparaison avec les autres plateformes.»

Si le client ne paie pas la livraison, et si le restaurateur paie une marge limitée, quel est le secret du financement de la plateforme? «Nos coûts de structure et marketing sont déjà couverts par l’ensemble de nos activités. Cela nous permet de réduire nos marges et on calcule qu’avec un panier moyen de l’ordre de 60 francs, cela couvre le coût de nos coursiers», reprend Allen Krief.

Pour l’instant, il assure qu’il n’y a pas de montant minimum de commandes imposé, «sauf si à l’avenir un restaurant l’exige. Mais je ne veux pas de junk food pour l’instant, les paniers ne sont pas assez élevés pour que ce soit intéressant, et certains restaurants ne veulent pas figurer à côté de ces offres pour une raison d’image.» Pourtant, des noms relevant à notre sens de la junk food apparaissent dans la liste des partenaires…

Les moyens de paiement sont encore limités, la plateforme n’accepte pas encore les tickets-restaurants par exemple, contrairement à son concurrent Smood.

Les restaurateurs

Le président de la société des cafetiers-restaurateurs, Laurent Terlinchamp, est satisfait que le jeu de la concurrence existe encore dans le domaine de la livraison de repas à domicile mais s’inquiète pour l’avenir. «Au premier trimestre 2021, certaines de ces plateformes n’existeront plus. Je crains que les pourcentages de commissions prélevées s’alignent, il n’y a qu’à voir les sites de réservation pour les hôtels, ces établissements sont totalement rackettés. Les contrats sont tellement bien ficelés que le restaurateur n’aura pas le droit de proposer des tarifs inférieurs à ceux des plateformes.»

N’est-ce pas le moment de procéder à une analyse comparative des diverses offres pour mieux conseiller ses membres? «Non, je représente des chefs d’entreprise qui ne m’ont pas attendu pour faire leurs calculs et savoir ce qui est le plus intéressant pour eux. S’ils me mandatent pour le faire, on le fera.»

Un partenariat avec les taxis genevois, désœuvrés, pour les livraisons «devrait être finalisé d’ici à la fin de l’année, et il n’y aura pas de commission».

Les livreurs

My Store/DeinDeal se targue d’intégrer ses coursiers comme «des employés à part entière bénéficiant des assurances et de la couverture sociale». La plateforme dit fournir l’ensemble des accessoires de sécurité routière et financer l’entretien des véhicules. Elle assure respecter le salaire minimum de 23 francs de l’heure. Allen Krief a joué le jeu de la transparence en nous envoyant un contrat type standard. «Nous n’avons pas encore validé ce contrat, mais à première vue il n’y a rien à redire», avance David Roth, secrétaire central chez Syndicom.

De son côté, le syndicaliste d’Unia Umberto Bandiera note de nombreux éléments positifs mais aussi d’autres qui posent question (dont certains se retrouvent chez les compétiteurs de la branche). «Ce contrat exige que l’employé possède des outils de travail (téléphone privé, abonnement, véhicule) alors qu’ils devraient être mis à disposition par l’employeur, c’est la loi. De plus, si le salaire brut est bien de 23 francs, le salaire de base n’est qu’à 20 francs, ce à quoi s’ajoutent des indemnités. Enfin, il n’y a aucune référence aux conventions collectives.» Umberto Bandiera regrette aussi la présence d’une gratification à la performance qui pousse les livreurs à prendre des risques, et le contrat à durée déterminée, «qui précarise toujours la condition du collaborateur».