Football – Un Servettien nominé pour le titre de joueur de l’année Miroslav Stevanovic figure parmi les trois finalistes. La décision tombera en janvier prochain.

Stevanovic (à gauche) est le maître à jouer du Servette FC. KEYSTONE/Archive

Miroslav Stevanovic fait partie des trois hommes retenus par la Swiss Football League pour le titre de joueur de l’année 2020. Le Servettien est accompagné dans les finalistes par le Bernois Jean-Pierre Nsame et le Saint-Gallois Jordi Quintillà.

Nsame favori

Blessé depuis deux semaines, l’élégant Bosnien de 30 ans est le maître à jouer du SFC. Il aura fort à faire avec Nsame, meilleur artificier de la saison 2019-20. Le Camerounais est déjà en tête du classement des buteurs avec 6 buts depuis la reprise, autant que le Lausannois Aldin Turkes.

«Le «RSL Best Player» sera élu par un jury de spécialistes et de techniciens», précise la ligue suisse sur son site. Le lauréat sera désigné en janvier prochain lors de la 8e remise des prix de SFL. Une cérémonie qui aura un format quelque peu différent à cause de la situation sanitaire.

