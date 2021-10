Lourde défaite contre Young Boys – Un Servette sous pression prend l’eau une fois à dix La bourde de Frick (penalty et expulsion) précipite un déluge de buts bernois. Les Grenat ont la trêve pour digérer ce 6-0. Daniel Visentini

Servette souffrait déjà quand Frick a commis sa bourde: après avoir relâché le ballon, il agrippe Ngamaleu. Penalty, expulsion et déluge de buts d’YB. ERIC LAFARGUE

La journée avait commencé, hésitante, avec des nuages gris éclairés çà et là de lucarnes bleues. Douceur de la température, mais promesse de pluie. En se préparant à son match, Servette devait se demander s’il allait passer entre les gouttes. Face à ce YB qui alignait sept titulaires du mercredi soir à Bergame, en Ligue des champions, il y avait danger d’orage. Le ciel est bel et bien tombé sur les têtes des Grenat, et plutôt six fois qu’une.

Sur celle de Jeremy Frick en premier lieu. On ne va pas dire qu’il a précipité le déluge, mais sa prise de balle complètement manquée de la 41e minute, quand le cuir lui filait entre les mains sur un ballon facile, a eu des conséquences immédiates: en voulant réparer sa bourde qui laissait Ngamaleu en position d’en profiter, il commettait une faute de dernier recours indiscutable.