Un succès pour commencer – Un Servette solidaire fait écho au bijou de Rodelin Les Grenat débutent la saison par un succès 1-0 sur Saint-Gall, grâce à un but exceptionnel et un effort collectif pour le défendre. Daniel Visentini

Ronny Rodelin a ajusté une demi-volée exceptionnelle de plus de 40 mètres, lobant un Zigi médusé. C’était déjà, à la 5 e minute, le but de la victoire pour Servette. KEYSTONE

La nouvelle saison de Servette n’était vieille que de quelques secondes qu’elle accouchait déjà de son plus bel enfant. Une demi-volée de plus de quarante mètres, un geste inouï et parfait à la fois de Ronny Rodelin, à peine plus de quatre minutes disputées et un idéal qui se dessine aussitôt: commencer l’exercice 2022-2023 par un succès, face à un Saint-Gall toujours compliqué à canaliser.