Avant la Coupe à Concordia – Un Servette serein qui reste concentré Les Grenat sont attendus par Concordia Bâle (2e ligue inter) en 16e de finale ce vendredi soir (20 h). Daniel Visentini

Kastriot Imeri devrait être titulaire ce vendredi soir en Coupe contre Concordia Bâle. ERIC LAFARGUE

Sur le papier, l’inégalité entre une équipe de 2e ligue inter et une autre de Super League. Dans la réalité, cette forme d’insouciance qui libère le «petit» et cette responsabilité qui incombe au «grand»: la Coupe dans toute sa splendeur. Ce vendredi soir, ce Servette en déplacement est le grand favori du 16e de finale qui l’oppose à Concordia Bâle (20 h), mais il est justement face à ses responsabilités pour cela.

«Nous n’allons bien sûr pas sous-estimer les Bâlois, avertit Alain Geiger. C’est à nous de garder un rythme élevé, de jouer haut, de les presser. Nous sommes sereins, mais concentrés.» Après le 5-1 infligé à Saint-Gall dimanche, pas d’euphorie. «C’est vrai que l’expulsion de Guillemenot après deux minutes a handicapé Saint-Gall dans sa volonté de pressing, reconnaît Geiger. Mais il n’en reste pas moins que vingt-cinq minutes plus tard, nous menions déjà 4-0. C’est à mettre au crédit de l’équipe, parce que ce n’est pas toujours simple face à un adversaire réduit à dix.»

Attention à Alessio

Les regards se tournent vers Concordia. C’est le club qui a donné notamment au foot suisse des joueurs comme les frères Yakin, Streller, ou Granit Xhaka. Aujourd’hui? Les Bâlois sont troisièmes du groupe 3 de 2e ligue inter et leur force, c’est l’attaque. En quatre matches, ils ont inscrit 16 buts. Il y a un homme dont les Servettiens doivent se méfier: Manuel Alessio. À 25 ans, il est le meilleur buteur de la ligue avec huit réussites en championnat, sans compter ses trois buts en Coupe le tour précédent.

La Coupe, c’est un objectif pour les Grenat. Frustrés par leur élimination en demi-finale au mois de mai, après avoir galvaudé d’énormes occasions contre… Saint-Gall (ils se sont vengés dimanche passé), ils y pensent. «Une promotion, une quatrième place, une troisième place, mais nous n’avons encore rien écrit à notre palmarès», relève Alain Geiger. Pour ce match de Coupe, Servette laissera au repos Rouiller, Clichy et Sasso (il y a un Zurich-Servette mardi soir et le derby contre Lausanne samedi prochain). Antunes et Oberlin sont blessés.

L’équipe probable: Omeragic; Sauthier, Vouilloz, Severin, Sawadogo; Imeri, Douline, Valls; Stevanovic, Schalk, Rodelin.

