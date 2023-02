Victoire à Winterthour – Un Servette sans idées, mais pas sans efficacité Les Grenat subissaient, peinaient, perdaient. Et puis deux petits miracles inversent tout. Mbabu joue cinquante-sept minutes. Daniel Visentini Winterthour

Stevanovic vient d’égaliser sur une tête rageuse (centre de Baron). Ce Servette mal inspiré finira même par s’imposer. GALLAYPHOTO/BASTIEN GALLAY

Presque une heure de jeu, c’est déjà bien. Elle ne restera pas gravée dans les mémoires pour la performance sportive, mais pour Kevin Mbabu, l’important était ailleurs: retrouver le terrain, des sensations, des repères, tout ce qui lui manque depuis le 5 novembre avec Fulham. Le Genevois, prêté par le club anglais, a donc attiré tous les regards sur lui à Winterthour, lancé dans le bain trois jours après être rentré à Genève. Y revenir avec les trois points de la victoire, peu importe la manière finalement, c’était le plus important pour lui et pour Servette, vainqueur 2-1.