Lugano s’impose 1-0 – Un Servette qui sonne faux ne joue pas à l’unisson Les Grenat s’égarent au Cornaredo. Cognat placé en No 6, un déficit de justesse, pas d’efficacité: un jour sans. Daniel Visentini Lugano

Les attitudes défaites des Servettiens (Pflücke, Cespedes et Stevanovic): un «body language» qui dit la déception après le deuxième écueil de la saison, à Lugano. BASTIEN GALLAY/LPS

Tout indiquait une possible rupture. Un match après une pause internationale, alors que Servette restait sur cinq succès d’affilée, Coupe comprise; la douceur du climat tessinois, loin des frimas et du crachin genevois; le sentiment dangereux d’une providence qui autorisait jusque-là toutes les imprécisions, sans conséquences. Rupture, oui. Ce Servette qui se croyait verni s’est pris les pieds dans le tapis du Cornaredo. Rien de grave dans le fond. Mais une défaite qui coupe l’élan et la baraka, tout ce qu’il faudra rapidement retrouver.