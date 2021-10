Football – Un Servette qui n’est plus que l’ombre de lui-même sombre à Thoune Les Grenat sont en crise. Il faut se poser toutes les questions, surtout celles qui dérangent. Daniel Visentini Thoune

Steve Rouiller constate les dégâts. Thoune a profité d’un Servette en pleine dépression. ERIC LAFARGUE

Quelque chose s’est cassé, est devenu moche. Servette a toujours connu des passages à vide à l’automne, depuis son retour dans l’élite. Mais le désert qu’il traverse cette saison est un jardin de pierres froides, sans plus aucune passion, sans couleur, sans odeur. Ce Servette fade, étrillé 4-1 en Coupe par un Thoune solide sans plus, est en pleine dépression et ce naufrage collectif semble plus sérieux.

Puisqu’il faut se poser toutes les questions, il faut se demander d’où vient le mal. Le malaise pour tout dire. Le message d’Alain Geiger, artisan de la remontée en Super League, brillant lors des deux premières saisons dans l’élite, passe-t-il encore? Ou quelque chose s’est-il brisé?