Nul 2-2 à la Praille – Un Servette plus efficace se serait offert le scalp de Bâle Les Grenat mènent deux fois au score, manquent des ruptures et les Bâlois reviennent par deux fois. Daniel Visentini

Cognat vient de marquer le 2-1. Servette aura des occasions nettes en rupture pour le 3-1, mais les manquera. Punition: l’égalisation de Bâle en fin de match. Dommage. ERIC LAFARGUE

On pourrait disserter longtemps pour savoir si Servette a perdu deux points ou s’il en a gagné un. On sait seulement qu’il lui a manqué un peu de justesse pour être décisif dans les moments clés, quand par deux fois il menait au score et que les espaces s’ouvraient pour des chances en rupture. Face à Bâle, ces imprécisions ont un coût: pour n’avoir pas su être «cliniques» dans leurs transitions, les Grenat ont dû se contenter du point du nul (2-2). Dommage et rageant à la fois.

Tout ne s’est pas joué à la 81e, mais cette immense chance gâchée par Imeri aura laissé un goût amer. Le contre devait offrir deux buts d’avance aux Servettiens, Douline avait lancé Stevanovic, qui se fendait d’un assist qui n’en sera finalement pas un: l’Imeri flamboyant de Berne, une semaine plus tôt, était ce dimanche brouillon et il le fut précisément là, ratant sa frappe du gauche. On ne lui fera aucun procès d’intention, il a tellement donné ces dernières semaines.