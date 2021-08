Football – Un Servette en gestion et sans frayeur Les Grenat passent aisément les 32es de finale de la Coupe de Suisse, en s’imposant 6-0 à Saint-Prex. Valentin Schnorhk Saint-Prex

Alexis Antunes s’est offert un hat-trick face à Saint-Prex. Eric Lafargue

La Coupe n’est magique que lorsque le gros passe à côté de son sujet. À Saint-Prex dimanche, Servette s’est préservé de toute mauvaise surprise. Les Grenat, habillés de leur maillot orange fluo, ont fait plus que le travail en séchant 6-0 la formation de 2e ligue inter. Sans jamais trembler, avec une équipe remaniée (Omeragic titulaire dans les buts, Sawadogo à gauche et les débuts d’Oberlin).

En cinquante-trois secondes, l’affaire était réglée. Un débordement de Miroslav Stevanovic pour servir en retrait Alexis Antunes, lequel ajustait aisément Roland Müller, le portier germano-philippin de Saint-Prex et ancien Servettien.

Antunes a été le Genevois le plus en vue sur le terrain du petit stade d’En Marcy. Le milieu offensif de 21 ans a inscrit un triplé en une mi-temps, à chaque fois suite à un bon travail de Stevanovic, et aurait même pu en ajouter un ou deux sans un bon Müller. Alors que Dimitri Oberlin, aligné durant la première période uniquement, en a profité pour inscrire un premier but dès son premier match sous ses nouvelles couleurs. Aligné en pointe du 4-3-3 grenat, l’ancien Bâlois a marqué le troisième but, bien lancé par Valls.

Les Grenat, en gestion, ont mis du temps en seconde période avant d’enfoncer le clou. Face à des Vaudois offrant une honorable résistance, Servette n’a que peu amené le danger sur les buts de Müller avant le dernier quart d’heure. Moment choisi pour que Théo Valls inscrive le cinquième sur penalty, avant que Papu Mendes mette le 6-0 sur un joli retourné consécutif à un bel arrêt de Müller.

Tout en ne laissant quasi rien aux Saint-Preyards (un tir de loin en début de deuxième mi-temps par Korede, également passé à Servette, et surtout un duel remporté par Omeragic devant Soumaoro en fin de rencontre). Mission accomplie, sous le cagnard de La Côte.

Saint-Prex - Servette 0-6 (0-4) Afficher plus En Marcy, 1000 spectateurs. Arbitre: Mme Staubli. Buts: 1re Antunes 0-1. 23e Antunes 0-2. 40e Oberlin 0-3. 45e+1 Antunes 0-4. 81e Valls 0-5. 83e Mendes 0-6.Saint-Prex: Müller; Monteiro, Meuris, Sandoz, Da Silva (46e Ahmetaj); Oliveira (74e Golay), Korede (69e Kaba); Mendouca, Girardet (46e Soumahoro), Dos Santos (49e Gelsomino); Joulin. Entraîneur: Mario Chedly. Servette: Omeragic; Sauthier, Rouiller, Séverin (55e Vouilloz), Sawadogo; Cognat, Douline (73e Nyakossi), Valls; Stevanovic (73e Mendes), Oberlin (46e Diallo), Antunes (55e Pédat). Entraîneur: Alain Geiger. Notes: Servette sans Sasso (suspendu), Deana, Fofana, Kyei, Rodelin et Schalk (blessés). Avertissements: 54e Monteiro, 62e Joulin.

