Qualification en Coupe à Concordia – Un Servette emprunté assure l’essentiel Vainqueurs 4-1 (score trompeur), les Grenat se sont qualifiés pour les 8es de finale de la Coupe, face à Concordia Bâle. Daniel Visentini Bâle

Quand Schalk a ouvert le score à la 10 e minute, Servette pensait être lancé. Il aura pourtant souffert. ERIC LAFARGUE

Il aura fallu attendre la 80e minute de jeu pour que Servette se mette enfin à l’abri, en prenant deux longueurs d’avance. Le souligner, c’est dire les manquements des Grenat dans la gestion du match face à Concordia Bâle, pensionnaire de 2e ligue inter. Jusque-là et avant cette fin de match où enfin il y avait un peu de sécurité dans les gestes face à des Bâlois fatigués, Servette s’est montré fébrile, hésitant, faux dans ses mouvements et ses intentions, maladroit parfois aussi devant le but. La magie de la Coupe?

Elle a opéré pour le «petit», oui, laissant le «grand» trop longtemps dans ses petits souliers. Ou alors carrément à côté de ses pompes en certaines circonstances. Trop d’hésitations au milieu, Douline notamment, ce qui a coûté le 1-1 (réussite de l’inévitable Alessio) après le premier but de Schalk. Schalk? Il pouvait avoir le sourire. Il a sorti son match, comme on dit, et il est bien le seul côté servettien. Trois buts, dont les deux derniers dans les dix dernières minutes (après le 1-2 de Rodelin), le seul moment où Servette contrôlait enfin la partie et réussissait ainsi à se mettre à l’abri définitivement.