Ge/Servette humilié par Ajoie – Un sentiment de honte a traversé les Vernets Les hockeyeurs grenat menaient 3-0 avant de perdre samedi aux tirs aux buts. Alors que c’est la pause de l’équipe de Suisse, la situation devient préoccupante. Christian Maillard Genève

Henrik Tömmernes, Mike Völlmin, Valtteri Filppula et Daniel Winnik sont tombés de haut samedi aux Vernets. ERIC LAFARGUE

Pourquoi monter si haut si c’était pour descendre si bas, en nous laissant ainsi béats face à cette forme de déliquescence. Ge/Servette, qui dominait son sujet (3-0 après 37 minutes), a fini par laisser, en dessous de tout, échapper un match qu’il n’avait pas le droit de perdre. Même si impossible n’est pas jurassien et que le visiteur a posé son cœur sur la glace, Ajoie, malgré toute sa volonté, n’aurait jamais dû revenir dans cette partie si les Aigles n’avaient pas coupé leur moteur dans l’ultime période.

Un sentiment de honte

«Ce sont des choses qui ne devraient pas arriver. On a des attentes bien plus hautes et on n’a pas le droit de faire ça. Il y a presque un peu de honte je dirais», soupire Arnaud Jacquemet. Le défenseur, de retour après sa blessure à Zurich le 23 octobre, a parlé de faute professionnelle face au dernier de la classe. «À 3-0, on a cru que c’était terminé et on les a laissés revenir. C’est inacceptable. Il faut maintenant qu’on se regarde dans le miroir et continuer de travailler pour effacer cette douleur en enchaînant des victoires.» Mais comment?