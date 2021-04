Paradis pour instagrammeurs – Un Selfie Hotel pour se tirer le portrait à Lausanne Une vingtaine de chambres sont aménagées en autant de décors dépaysants et colorés au premier étage de l’Alpha Palmiers. Un pop-up délire qui durera trois mois. Laurent Antonoff

Chacune des 24 chambres a été aménagée pour vivre une expérience photo. Ici, la «Space Odyssée» pour flotter comme en apesanteur dans un vaisseau spatial. Odile Meylan

Une jeune femme plongée dans un bain de petites boules jaunes et, perché sur la baignoire en équilibre précaire, un photographe qui l’immortalise. Une autre qui se tient langoureusement à une barre de train entièrement rose. Et les flashes qui crépitent. Le Selfie Hotel vivait sa journée de préouverture ce jeudi avec son cortège d’influenceuses invitées.

Pendant trois mois dès ce vendredi, au premier étage de l’Alpha Palmiers à Lausanne, ce ne sont pas moins de vingt-quatre chambres qui ont été vidées de leurs lits, miroirs, télévisions et tables de chevet. À la place: autant de décors dépaysants aux couleurs vives, baignés de musique et de lumière, pour se tirer le portrait à la manière des instagramers et autres youtubeurs branchés. Ou simplement se prendre en photo entre amis.