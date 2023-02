Tremblement de terre – Au moins 15 morts dans un séisme de magnitude 7,8 dans le sud de la Turquie Un puissant séisme a secoué la région de Gaziantep dans le sud-est de la Turquie lundi. Le dernier bilan fait état d’au moins 15 morts.

Un correspondant de l’AFP à Diyarbakir, grande ville du sud-est du pays, a vu un immeuble effondré, avec des secouristes à pied d’œuvre pour essayer de dégager des personnes des décombres. AFP

Un séisme de magnitude 7,8 a frappé lundi le sud de la Turquie et a été ressenti dans une partie importante du pays ainsi que dans plusieurs pays de la région dont la Syrie voisine, faisant au moins quinze morts en Turquie et de nombreux dégâts selon de premiers bilans.

Selon l’institut sismologique américain USGS, le tremblement de terre a eu lieu à 04 h 17 locales (02 h 17 en Suisse), à une profondeur d’environ 17,9 kilomètres. L’épicentre se situe dans le district de Pazarcik, dans la province de Kahramanmaras (sud-est), à 60 km environ à vol d’oiseau de la frontière syrienne.

Ce séisme est l’un des plus importants en Turquie depuis le tremblement de terre du 17 août 1999, qui avait causé la mort de 17’000 personnes, dont un millier à Istanbul.

Au moins cinq personnes sont mortes dans la province turque d’Osmaniye (sud), a indiqué lundi le gouverneur de la province, cité par l’agence étatique Anadolu. Le gouverneur a Sanliurfa a fait état d’environ 10 morts dans sa province.

Selon l’AFAD, l’agence gouvernementale de gestion des catastrophes, le séisme survenu dans la nuit était d’une magnitude de 7,4 et d’une profondeur de 7 km. Les secousses, ressenties dans tout le sud-est du pays, ont également été ressenties au Liban et à Chypre, selon des correspondants de l’AFP.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent des immeubles détruits dans plusieurs villes du sud-est du pays.

Un correspondant de l’AFP à Diyarbakir, grande ville du sud-est du pays, a vu un immeuble effondré, avec des secouristes à pied d’œuvre pour essayer de dégager des personnes des décombres. Sur Twitter, des internautes turcs partageaient l’identité et la localisation de personnes prises au piège sous les décombres dans plusieurs villes du sud-est du pays.

Le maire de la ville d’Adana, Zeydan Karalar, a déclaré que deux immeubles de 17 étages et 14 étages avaient été détruits, selon la chaîne TRT. Des bâtiments ont été détruits dans de nombreuses villes du sud-est du pays dont Adiyaman, Diyarbakir et Malatya, selon la chaîne privée turque NTV, laissant redouter des victimes.

Appel à l’aide internationale

«Toutes nos équipes sont en alerte. Nous avons émis une alarme de niveau quatre. C’est un appel y compris à l’aide internationale», a indiqué le ministre turc de l’Intérieur Süleyman Soylu sur la chaîne Haberturk. «Pour le moment, nous ne pouvons rien dire de clair concernant les dégâts et les pertes de vies humaines», a-t-il ajouté, précisant qu’il y avait des victimes et que 22 répliques avaient déjà eu lieu. Le gouverneur de la province de Gaziantep a appelé les habitants à se rassembler dehors.

La télévision d’État syrienne a rapporté qu’un bâtiment près de Lattaquié, sur la côte ouest de la Syrie, s’est effondré après le tremblement de terre. Les médias pro-gouvernementaux ont déclaré que plusieurs bâtiments se sont partiellement effondrés à Hama, dans le centre de la Syrie. La défense civile et les pompiers syriens sont à l’œuvre pour extraire d’éventuelles victimes des décombres.

Évacuation près d’un immeuble à Hama, en Syrie, le 6 février 2023. AFP

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a été informé du séisme, selon la présidence turque.

La Turquie est située sur l’une des zones sismiques les plus actives du monde. Fin novembre, un tremblement de terre de magnitude 6,1 a frappé le nord-ouest de la Turquie, faisant une cinquantaine de blessés et des dégâts limités, selon les services de secours turcs. Cette même région avait été durement éprouvée en août 1999 par un séisme d’une magnitude 7,4, qui avait causé la mort de 17’000 personnes, dont un millier à Istanbul.

En janvier 2020, un séisme de magnitude 6,7 a frappé les provinces d’Elazig et de Malatya (Est), faisant plus de 40 morts. En octobre de la même année, un tremblement de terre de magnitude 7 en mer Égée avait fait 114 morts et plus de 1000 blessés en Turquie.

