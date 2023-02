Asie – Un séisme de magnitude 6,1 frappe les Philippines Les Philippines ont été touchées mercredi par un important tremblement de terre. Aucun blessé ou dommage matériel important n’a été rapporté dans l’immédiat.

Un hôpital de Masbate a été évacué après le séisme, le 16 février 2023. AFP

Un séisme de magnitude 6,1 a frappé le centre des Philippines dans la nuit de mercredi à jeudi, a annoncé l’institut sismologique américain USGS, sans que des victimes ou dommages importants soient signalés dans l’immédiat.

Le séisme, fort et peu profond, a frappé au large de l’île de Masbate, au centre de l’archipel, peu après 02 h 00 jeudi (20 h 00 en Suisse mercredi), selon l’USGS. Il n’y a pas eu d’alerte au tsunami. L’épicentre du séisme se situait à une profondeur de 20km, à 11 km du village le plus proche, selon la même source. Aucun blessé ou dommage matériel n’a été rapporté dans l’immédiat. L’agence sismologique philippine a déclaré avoir enregistré plus de 80 répliques.

Situées sur la «ceinture de feu du Pacifique», les Philippines sont connues pour être dans une zone d’intense activité sismique et volcanique. SSGEOS

La province de Masbate compte une population de près d’un million d’habitants répartis sur trois îles. «Les poteaux électriques bougeaient, même les voitures garées étaient secouées», a déclaré le responsable des catastrophes de la province, Adonis Dilao. Les murs de certains bâtiments de la capitale Masbate City se sont fissurés, notamment ceux de l’hôpital provincial, a-t-il encore indiqué aux médias locaux, et les patients ont été évacués de l’établissement. Une partie du plafond d’une salle commune s’est également effondrée.

Séismes fréquents

À Masbate City, le gouvernement et les cours sont suspendus jeudi pour permettre de contrôler la sécurité des bâtiments. Sur l’île de Ticao, dans la même province, les résidents d’une maison ont signalé qu’un mur s’était effondré, sans faire de blessés, selon Consencino Reymundo, un responsable local des catastrophes. «Nous avons perdu l’électricité mais elle a été rétablie deux heures plus tard», a-t-il également indiqué à l’AFP.

Les tremblements de terre sont fréquents aux Philippines, situées sur la «ceinture de feu du Pacifique», une zone d’intense activité sismique et volcanique. La plupart sont trop faibles pour être ressenties par l’homme, mais des secousses fortes et destructrices se produisent également, sans qu’aucune technologie ne permette de prévoir quand et où elles frapperont.

En octobre 2022 un séisme de magnitude 6,4 avait frappé la ville montagneuse de Dolores dans la province d’Abra (nord), faisant plusieurs blessés, occasionnant des dégâts et privant de courant la plus grande partie de la région. En juillet 2022, un séisme de magnitude 7, également dans cette province montagneuse, avait provoqué des glissements de terrains et des fissures dans le sol, tuant 11 personnes et faisant plusieurs centaines de blessés.





AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.