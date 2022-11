Grèce – Un séisme de magnitude 5 touche l’île grecque d’Eubée Plusieurs tremblements de terre ont touché mardi l’île grecque d’Eubée, près d’Athènes, mais aucun blessé ni dégât n’ont été signalés jusqu’ici.

Située sur plusieurs lignes de faille géologiques, la Grèce est régulièrement frappée par des tremblements de terre qui font parfois des victimes et des dégâts matériels. (Image d’illustration) AFP

Un tremblement de terre d’une magnitude de 5 a été enregistré mardi soir sur l’île grecque d’Eubée, à 56km dans le nord-est d’Athènes, selon l’Observatoire géodynamique d’Athènes. Aucun blessé ni dégât n’ont été signalés jusqu’ici, selon des médias locaux.

La secousse tellurique dont l’épicentre est située à l’Est de l’île d’Eubée et à une profondeur de 9 km, a eu lieu à 20h06 GMT (21h06, heure suisse), selon la même source. Elle a été particulièrement ressentie sur l’île et à Attique, agglomération d’Athènes, selon des médias locaux.

Quatre séismes

Il s’agit du quatrième et plus fort séisme survenu dans la journée de mardi et enregistré avec le même épicentre en Eubée: le premier séisme de 4,8 a été enregistré à 04h32 GMT suivi de deux autres de 4,1 et 4,2 respectivement presqu’une heure plus tard (05h23 et 05h24 GMT).

Située sur plusieurs lignes de faille géologiques, la Grèce est régulièrement frappée par des tremblements de terre qui font parfois des victimes et des dégâts matériels. En octobre 2021, un séisme de 6,3 sur l’île de Crète avait fait des dégâts matériels mais pas de victimes. Mais en octobre 2020, un tremblement de terre de magnitude 7 en mer Égée avait fait deux morts sur l’île grecque de Samos et plus de 100 dans la ville côtière proche d’Izmir en Turquie.

