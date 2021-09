Bande dessinée – Un secret de famille en forme de coup de théâtre Dans «Bons baisers de Limón», un roman graphique émouvant, les zones d’ombre affleurent derrière un dessin ligne claire. En prime: un joli coup de théâtre final. Philippe Muri

Virgilio, Rosario et Osvaldo, les trois personnages au centre de «Bons baisers de Limón». ED. CASTERMAN

Les secrets de famille constituent le socle de quantité d’histoires. Le Costaricain Edo Brenes le prouve avec «Bons baisers de Limón», un roman graphique émouvant où les zones d’ombre affleurent derrière un dessin ligne claire et une palette de teintes plus ou moins sourdes. Entre jeux d’enfants, virées à la plage, tournoi de foot et soirées entre voisins, l’auteur trentenaire met en scène un village situé sur la côte caraïbe, devenu aujourd’hui le plus important port du pays. Romanesque, le récit rebondit à travers un coup de théâtre final qui lui donne toute sa saveur.