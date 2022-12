Procédure pénale du MPC – Un Schaffhousois est accusé de soutenir des groupes terroristes Le Ministère public de la Confédération reproche à un homme de 26 ans d’avoir convaincu une personne à épouser l’idéologie du groupe État islamique.

La personne convaincue par le prévenu schaffhousois a été arrêtée avant son départ pour la Syrie. KEYSTONE/AP

Un homme de 26 ans domicilié dans le canton de Schaffhouse a été mis en accusation par le Ministère public de la Confédération (MPC) pour soutien à des groupes terroristes et représentations de la violence interdites. La procédure pénale a été ouverte en octobre 2019.

Le prévenu est un ressortissant turc. Le MPC lui reproche «d’avoir conforté une personne, mineure au moment des faits, dans son soutien à l’idéologie de [l’État islamique] et dans sa détermination à se rendre dans le territoire sous contrôle du groupe et à s’y engager.» Cette personne, domiciliée en Autriche, a toutefois été arrêtée avant son départ pour la Syrie.

Le MPC met également à la charge du prévenu d’avoir «fabriqué et diffusé du matériel de propagande pour les groupes interdits «Al-Qaïda» et «État islamique», notamment via sa propre «agence de médias». L’homme aurait également «récolté des fonds via une plateforme de dons avec l’objectif de faire parvenir cet argent à des représentants de l’EI dans un camp de prisonniers en Syrie et leur permettre ainsi de s’évader».

