Dérèglement climatique – Un satellite mesure la hausse du niveau de la mer avec une grande précision «Sentinel-6» a été lancé en 2020 et confirme que cette hausse va en s’accélérant depuis quelques années. Pascal Gavillet

Voilà à quoi ressemble «Sentinel-6», qui observe le niveau de la mer depuis le ciel. DR

La mer monte, rien de neuf sous le soleil. Sauf qu’elle monte de plus en plus, et cela à cause du changement climatique. Il fallait donc bien trouver le moyen de mesurer ces niveaux. C’est le satellite Sentinel-6 Michael Freilich, du nom d’un grand océanographe décédé en août 2020, qui va s’en charger. Lancé en novembre 2020 dans le cadre du programme Copernicus de la Commission européenne, ce satellite altimétrique qui se trouve à 1336 kilomètres du sol est progressivement mis en service.

Il va mesurer avec une grande précision l’élévation du niveau de la mer sur la surface du globe, élévation qui joue un rôle clé dans le réchauffement climatique. Depuis 1992, de telles mesures se trouvent déjà réalisées de manière ininterrompue grâce à différents satellites, comme Topex-Poseidon puis Jason-3 (toujours exploité), mais elles seront encore plus précises avec Sentinel-6.