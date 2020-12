Insolite – Un sapin de Noël à croquer dans la rue On doit cette initiative originale à une habitante de Saint-Jean, Anouk Dunant Gonzenbach, par ailleurs archiviste d’État adjointe. Rencontre. Thierry Mertenat

Anouk Dunant Gonzenbach et son sapin à roulettes, vendredi 18 décembre sur la place de la Fusterie. LAURENT GUIRAUD

De la prose douce mais un tantinet démissionnaire dans sa formulation est parvenue en milieu de semaine dernière au journal, par l’entremise d’un mail désintéressé. Citation: «Je sais qu’entre coronavirus et affaire Maudet, cela n’intéresse pas grand monde…»

C’est quoi cela? «Un sapin, une charrette, des pommes, des poèmes et un vélo.» Le tout réuni chaque jour dans l’espace public; ce lundi sur la Treille, mardi place du Bourg-de-Four, mercredi aux Bastions, et jeudi, soir de Noël, retour à la maison, du côté de Saint-Jean.

Notre chevalier à la charrette est une femme d’aujourd’hui, aux mollets fermes et au visage de plein air. On la rencontre au seuil du week-end, lors de son passage sur la place de la Fusterie. Elle descend de sa bicyclette, un engin d’un autre âge, acheté il y a plus de vingt ans lors d’un séjour aux États-Unis.