GemGenève – Un salon riche de surprises Plus de 210 exposants seront présents à la 6e édition du salon joaillier qui se tiendra à Palexpo du 11 au 14 mai. Sylvie Lefebvre-Guerreiro

Broche Lotus, par Elena Okutova. BELLA ANTONIO

«GemGenève est un événement dans lequel un grand poids est accordé à la culture, à la jeunesse, à la formation et à la transmission de la connaissance et, surtout, de notre passion pour les métiers joailliers», affirme Ronny Totah, cofondateur du salon qui s’apprête à ouvrir ses portes à Palexpo. Voilà qui plante le décor. Pour ce faire, il s’est associé à de multiples institutions culturelles et muséales. Son but: «valoriser le patrimoine joaillier sous toutes ses facettes et de toutes les manières possibles», précise de communiqué de presse. Pour cette 6e édition, plus de 210 exposants seront présents, dont 190 marchands.

Au menu? Pierres et bijoux à foison, beaux livres, concours de gouachés, réalisations d’étudiants, tables rondes et conférences pour débattre de sujets d’actualité, et, nouveau cette année, des interviews en direct menées par des journalistes, historiens et consultants reconnus, afin de parler du marché joaillier et de son évolution future et passée.

Nouveau également, un espace collaboratif intitulé «La villa des arts perdus» mettra en lumière ces précieux métiers d’art qui se cachent derrière les bijoux des vitrines. Divers artisans se succéderont pour présenter leur savoir-faire. Quant au Musée d’art et d’histoire de Genève, il présentera l’exposition «Automates et pendules».

