Nouveau festival – Un salon où l’on cause mauvais genre Trente auteurs de polars, science-fiction, fantasy ou récits érotiques donnent rendez-vous à leurs lecteurs le samedi 22 octobre. Pascale Zimmermann Corpataux

L’auteure genevoise Laure Mi Hyun Croset est la présidente de la première édition du salon littéraire Mauvais genre. PIERRE ABENSUR

Le titre sent le soufre, les fluides et le velours pourpre. C’est à dessein bien sûr que Laurence Malè, l’organisatrice, et Laure Mi Hyun Croset, la marraine, ont baptisé leur nouveau salon littéraire «Mauvais genre». Une dénomination «un peu rock’n’roll, comme nous le sommes toutes les deux», commente la première. Un intitulé du reste utilisé, mais au pluriel, par François Angelier sur France Culture pour son émission et ses podcasts.