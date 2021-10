L’éditorial - Un Salon du livre en ville, sinon rien

Autant le dire franchement, ce Salon du livre sur trois jours, émietté aux quatre coins de la ville, j’adore. On le picore par-ci par-là, comme un festival, croisant en chemin les mêmes pèlerins, retrouvant dans une librairie, un théâtre ou un musée des visages entrevus à la station précédente. Sourires complices, mots glissés entre deux portes, on se sent bien au chaud parmi les siens. Les amoureux du livre. «Vous avez lu Safonoff? Il est bien, le dernier Rufin?»

Salon du livre Quand le livre rayonne dans toute la ville Dans le décor intime de petites salles dédiées à la culture, les auteurs s'épanouissent. Ils laissent leurs pages s'ouvrir sous la rosée des voix qui les lisent, des notes de musique qui les racontent ou des gestes qui les transposent en mouvements. Car c'est la nouveauté du salon cette année, le livre est entré en conversation avec d'autres formes d'expression artistique.

Sous l’impulsion de l’hôte d’honneur, Maylis de Kerangal, les organisateurs ont mis la traduction en valeur. Celle qui transforme les mots de leur langue originale dans une autre, mais aussi celle qui ouvre la porte à des émotions d’une nature différente.

Le Salon du livre n’attire pas le même public s’il est métabolisé par la cité ou cultivé hors sol à côté du tarmac. La programmatrice artistique de la manifestation, Nine Simon, le relevait voici quelques jours: «Le défi, aujourd’hui, c’est de ne pas perdre les gens qui venaient à Palexpo. En ville, ce ne sont pas les mêmes personnes.» Le Salon du livre de Genève est avant tout, il ne faut pas l’oublier, une vitrine d’éditeurs plus qu’un festival d’écrivains. Il annonce donc son retour dans les halles d’exposition de Cointrin du 27 avril au 1er mai 2022. Le défi demain pour les organisateurs sera double: convaincre les épris de causeries intimistes de «monter à Palexpo». Et persuader certains grands éditeurs qui ont fait défection de miser à nouveau sur le Salon du livre de Genève.

