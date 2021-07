Encre bleue – Un sacré coup de vieille... Opinion Julie

VQH

Paf! Ça m’est tombé dessus sans crier gare, alors que je me tenais fermement à une barre de bus pour tenter de rester debout, le chien du passager de devant me bavant sur les pieds, une poussette avec un bébé pas content du tout me coinçant l’arrière des jambes, avec des gens tout autour tenant des conversations téléphoniques interminables, derrière les masques de rigueur.

J’aurais bien aimé, soit dit en passant, prendre note de ces bribes d’intimité non désirées, dites dans toutes les langues et tombant dans nos oreilles qui n’en souhaitent pas tant. Mais j’avais les mains déjà bien occupées…

Bref. Pour m’échapper un instant des réalités de cet habitacle bruyant et bringuebalant, j’ai levé les yeux au ciel. Non pas pour quémander une aide quelconque, mais pour regarder l’image qui bouge et hypnotise. Celle de la publicité des TPG qui passe en boucle…

Et là, mon regard s’arrête sur une vidéo en noir et blanc. Un truc d’un autre temps. Un film qui évoque l’origine de Noctambus, le réseau nocturne «pour rentrer au nid au milieu de la nuit» (un service à nouveau en fonction depuis le début de ce mois).

On voit un vieux trolleybus arriver au bout du monde, un passager descendre du véhicule dans un grand nuage blanc et fouler le sol meyrinois en imprimant sa trace dans un sol spongieux. Comme si c’était sur la lune!

Ce grand pas, je m’en souviens comme si c’était hier. Or c’était il y a 26 ans déjà. Oh là là, pas possible! Et puis ces images en noir et blanc renforcent l’idée d’un autre âge, où tout était à inventer. Ça fait la même impression que quand un gosse te demande si l’électricité existait déjà quand t’étais petite.

C’est donc là que, paf, j’ai pris un sacré coup de vieille.

Demain, promis, je rajeunis!

