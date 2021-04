Solution – Lancement d’un sac à compost plus résistant Les autorités débutent une campagne de sensibilisation au tri des déchets de cuisine en distribuant gratuitement un nouveau modèle de sac compostable, pour éviter les coulures. Sophie Simon

Dans la zone piétonne de Carouge, voici des poubelles vertes détournées en installations lumineuses. Des messages peints à même le sol expliquent aussi comment les déchets de cuisine se transforment en précieux fertilisant. Lucien Fortunati

Adieu coulures, odeurs et moucherons? Si le nouveau type de sac compostable remplit ses promesses, il n’y aura plus aucun prétexte pour ne pas se mettre au tri des déchets alimentaires. «J’ai testé pour vous, je peux vous dire qu’il y a vraiment une différence», assure le conseiller d’État Antonio Hodgers, en bon «vendeur», au lancement d’une campagne de sensibilisation sur le tri des déchets de cuisine. Le modèle utilisé jusqu’à maintenant, dont «la qualité n’était pas terrible», comportait des désagréments qui ont dû en décourager plus d’un et parmi les meilleures volontés. Désormais, le «fond du sac est doublement soudé, il garantit une meilleure étanchéité, explique Matthieu Raeis, chef du secteur déchets du Service de géologie, sols et déchets (GESDEC). Il est également fabriqué dans un autre matériau et dans une autre usine.»