Satellite lunaire – Un rover a repéré une étrange structure cubique sur la lune Le robot chinois sillonne la face cachée depuis 2019. D’ici deux ou trois mois, on en saura plus sur sa découverte. Pascal Gavillet

La photo qui alimente les rumeurs sur le Net. DR

«Sur la lune, il n’y a pas de roses», chantait Vicky Leandros. Il n’y a d’ailleurs pas d’atmosphère pour que pousse ou vive quoi que ce soit. Mais il y a des rovers. Qui se baladent. Explorent. Arpentent. Cherchent on ne sait quoi. Et surtout font des photos. Par centaines, par milliers. Ainsi de Yutu-2. C’est en janvier 2019 que ce petit robot s’est posé sur la Lune, envoyé par les scientifiques et autorités chinoises. Sa mission consiste notamment à parcourir le régolithe (ou manteau de poussière fine provenant de la fragmentation des roches) du cratère Von Karman. Il a déjà repéré une sorte de gel brillant qui s’est avéré être de la roche fondue suite à un impact de météorite. Mais les distances sont trompeuses.