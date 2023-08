Il y a, d’un côté, le risque que l’immobilier chute, et entraîne dans sa descente un enchaînement de conséquences désagréables voire franchement dommageables. Et de l’autre, il y a la persistance d’une demande tellement soutenue que bon nombre d’aspirants à la propriété de leur propre logement poursuivent un rêve inaccessible.

La mécanique assez diabolique à l’œuvre tient au mode de financement de l’acquisition d’un bien immobilier. Sauf rares exceptions, l’achat se fait à crédit au-delà de l’apport en fonds propres. Tout ou presque se joue sur ce dernier élément. Lorsque l’apport est nul, le risque est maximal, ainsi qu’on a pu le constater lors de la crise des subprime aux États-Unis: les bailleurs de crédit allaient jusqu’à prêter à des acheteurs sans ressources, tablant les premiers comme les seconds sur la progression continue des prix de l’immobilier pour amortir le prêt voire l’effacer complètement avec la revente du bien. L’effet de la chute des prix, occasionnée par la hausse des taux d’intérêt, fut dévastateur, sur le marché immobilier d’abord, sur celui des produits de titrisation découpés en tranches ensuite, que l’imagination débordante des intermédiaires bancaires avait conduits à émettre en masse et fait souscrire à une multitude de banques, y compris locales, jusqu’en Europe et au-delà.

À l’autre extrémité de l’échelle des risques, c’est-à-dire de la probabilité mineure d’un effondrement immobilier, il y a le cas de ces ménages helvétiques injustement privés de l’accès à la propriété pour cause d’exigences de garanties portées par les banques à des niveaux devenus inaccessibles pour le commun des emprunteurs. Trop c’est trop, s’indignent certains porte-paroles de banques fortement engagées dans le crédit hypothécaire, tel le chef économiste du Groupe Raiffeisen, qui en appelait l’autre jour dans les colonnes de «NZZ magazin»* à la mise en place d’incitations fiscales et de manière générale au retour à la politique d’encouragement à la propriété, dont la Constitution a pourtant confié le mandat à la Confédération, alors que celle-ci procède en réalité exactement de manière contraire, en relevant par exemple le niveau de la valeur locative imposée.

Les banques, régionales et cantonales surtout, qui vivent essentiellement du crédit immobilier, ont bien sûr tout lieu de pousser au relâchement des freins à l’endettement hypothécaire. Il n’empêche que le niveau toujours plus élevé de ce dernier – dont la taille, la plus importante au monde avec près de 850 milliards de francs pour les seuls ménages, donne le frisson jusqu’au directoire de la BNS – oblige à ne pas perdre de vue le risque d’un effondrement du marché, quand bien même l’étonnante résistance de la demande à la hausse des taux rend peu vraisemblable sa survenance dans le proche avenir.

Croisons les doigts, comme le veut la formule.

Marian Stepczynski Chroniqueur économique DR

