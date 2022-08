Mon tube de l’été 6/8 – «Un riff implacable, de ceux qui ne vous lâchent plus!» Tout l’été, une personnalité romande raconte la chanson qui a marqué son existence. Avant de le retrouver pour une nouvelle saison d’«Infrarouge» dès le 24 août sur RTS1, Alexis Favre partage son tube à lui à haute teneur entêtante! Alexandre Lanz

Alexis Favre, Producteur éditorial et présentateur du magazine Infrarouge. RTS/JAY LOUVION

Le chef d’orchestre du magazine «Infrarouge», sur la RTS, c’est lui. De l’esprit et la fluidité du ping-pong verbal avec les invités sur un plateau, c’est ce qui fait généralement que les téléspectateurs reviennent. Alexis Favre l’a bien compris et le met en pratique de façon tout à fait bien dosée. Ce n’est pas parce qu’un sujet est sérieux qu’il ne doit pas faire sourire. Bien au contraire, se relaxer permet dans certains cas d’amener le débat plus loin.