COP26 de Glasgow – Un riche panel pour débattre des enjeux climatiques Le Club suisse de la presse organise mardi, en partenariat avec la «Tribune de Genève», un débat réunissant experts, diplomates, politiques et militants. Antoine Grosjean

Stansstad, un village de Nidwald, lors du débordement du Lac des Quatre Cantons cet été. KEYSTONE/Urs Flueeler

Début novembre, la communauté internationale va se retrouver à Glasgow, en Écosse, pour parler du climat. Cette COP26 revêt une importance capitale, après les récents rapports alarmistes du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) et la série de catastrophes météorologiques qu’on a connues cet été tout autour de la planète. Pour faire le point à trois semaines du début de la conférence, le Club suisse de la presse organise mardi prochain, au château de Penthes, une série de débats, en partenariat avec la «Tribune de Genève». Il réunira un vaste panel d’acteurs internationaux et locaux. Son titre, «Glasgow, le sommet de la dernière chance?» donne le ton.

«Tout le monde a l’air d’accord sur le fait que si on n’arrive pas à s’entendre à Glasgow, il sera très difficile de limiter le réchauffement climatique pour éviter une hausse moyenne des températures de deux degrés», relève le directeur du Club suisse de la presse, Pierre Ruetschi. C’est vraiment un moment charnière.» Le débat abordera la question des mesures à prendre, et à quel niveau elles doivent l’être. Est-ce à l’international, au national, localement, voire au niveau individuel? Les efforts doivent-ils être les mêmes entre les pays du Nord et ceux du Sud? Comment accélérer le mouvement pour faire face à l’urgence?

Trois débats

Le premier panel se focalisera sur les aspects globaux et sur les enjeux de la conférence de Glasgow, avec la participation, entre autres, du secrétaire du GIEC, Abdallah Mokssit, de l’ambassadeur Simon Manley, chef de la Mission de Grande-Bretagne auprès de l’ONU à Genève, de son homologue français, Jérôme Bonnafont, ainsi que d’intervenants et experts suisses. «Le Royaume-Uni a intérêt à ce que cette conférence ne soit pas un échec comme celle de Madrid en 2019, analyse Pierre Ruetschi, et la France a joué un rôle déterminant avec la COP de Paris. Il y aura aussi la conseillère aux États Verte genevoise Lisa Mazzone, qui, j’espère, sera un peu le poil à gratter de ce débat.»

Le deuxième débat s’intéressera aux mesures à prendre afin d’atteindre la neutralité carbone en Suisse. Est-ce à la Confédération d’agir ou plutôt aux cantons? Des représentants des milieux politiques et économiques, parmi lesquels le conseiller d’État genevois en charge de l’Environnement, Antonio Hodgers, et la directrice romande d’ÉconomieSuisse, Cristina Gaggini, tenteront de répondre à cette question.

Enfin, le dernier volet portera sur la mobilisation de la société civile et la manière dont celle-ci peut aider à accélérer la prise de décisions. Faut-il appeler à une rupture plus radicale ou à la désobéissance civile prônée par certains mouvements? Ce débat mettra face à face des écologistes de la première heure, comme Philippe Roch, l’ancien directeur du WWF Suisse et ancien chef de l’Office fédéral de l’environnement, et des jeunes militants du climat très engagés depuis deux ans. «Il y aura également Alain Clerc, l’ancien responsable de la politique environnementale internationale de la Confédération. Il avait organisé la première conférence sur le climat à Genève, dans les années 80», précise Pierre Ruetschi.

La salle où se tiendront les débats compte 80 places pour le public. Il est obligatoire de s’inscrire à l’avance et de présenter un certificat Covid à l’entrée. Un service de traduction simultanée sera assuré.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.