Précarité – Un réveillon de Noël offert malgré tout aux défavorisés Un repas plus élaboré qu’à l’habitude a été servi les 24 et 25 décembre aux personnes en galère dans la salle communale de Plainpalais. Visite des lieux. Eric Budry

La vaste dimension de la salle communale de Plainpalais a permis à la Ville de Genève de maintenir des repas collectifs tout en respectant les règles sanitaires. IRINA POPA

Alors qu’un vilain vent polaire commence à se lever, à l’intérieur de la salle communale de Plainpalais on se tient chaud et au chaud en ce début d’après-midi du 24 décembre. C’est que la vénérable salle accueille les habitués du Club social de la rive gauche et quelques autres personnes en situation précaire pour un repas de midi spécial fêtes. Au menu, visiblement très apprécié: soupe de courge, gigot d’agneau, gratin de cardon et rösti.

Le rendez-vous culinaire, qui est organisé par la Ville de Genève, est devenu pour certains presque habituel. «Au revoir, merci, et à demain!» diront plusieurs personnes, après avoir achevé leur dîner. Des repas de midi (deux services) sont en effet servis depuis le 23 novembre dans la salle communale, ainsi qu’un petit-déjeuner. Il est également possible d’emporter un plateau-repas pour ceux qui préfèrent cette solution. C’est que la salle, en plus d’être belle, a les dimensions qu’il faut pour assurer – Covid-19 oblige – le respect des incontournables règles sanitaires.