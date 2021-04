Vaccination contre le Covid-19 – Un retard de livraison freine la vaccination à Palexpo Face à l’absence de confirmation quant à la livraison par Moderna de près de 30’000 doses, le vaccinodrome de Palexpo restera fermé lundi et mardi.

Un retard dans la livraison de vaccins Moderna freinera la vaccination en début de semaine au centre de Palexpo à Genève, a annoncé Mauro Poggia. KEYSTONE

Un retard dans les livraisons de vaccins Moderna jeudi freine la vaccination à Palexpo. Le centre genevois de vaccination ne pourra pas inviter de nouvelles personnes à venir recevoir une dose lundi et mardi.

La Suisse devait recevoir plus de 500’000 vaccins Moderna jeudi au plus tard, dont 30’500 étaient destinés à Genève, a déclaré Mauro Poggia, conseiller d'État en charge de la Santé sur les ondes du 12h30 de la RTS. «Nous n’avons pas eu confirmation de cette livraison ce matin et avons dû prendre la décision douloureuse de fermer le centre de Palexpo lundi et mardi prochains.»

«Les personnes qui ont reçu des invitations doivent s’y rendre», a précisé le ministre. En revanche, celles qui devaient recevoir des invitations entre aujourd’hui et demain pour lundi et mardi devront attendre. «Personne n’a de rendez-vous annulé. Nous les fixons par rapport aux certitudes que nous avons. Nous avons préféré ne pas envoyer de convocation. Nous espérons reprendre mercredi», a-t-il ajouté.

Si les retards perdurent, il n’est pas exclu de devoir annuler des rendez-vous. «Ce serait catastrophique pour l’image de la vaccination», s’est-il inquiété. Il a rappelé que le centre de Palexpo est plus grand que le Stade de France et qu’il peut administrer jusqu’à 4000 doses par jour.

ATS

