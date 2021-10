Genève – Un restaurant de la Ville géré illégalement ne payait pas ses employés Une société a exploité le café-restaurant Le Reculet sans l’autorisation de la Ville, propriétaire des lieux. Les salaires des employés n’ont que très rarement été versés, dénonce un syndicat. Théo Allegrezza

Le café-restaurant Le Reculet, situé au 5, rue de Montbrillant, est aujourd’hui fermé. LUCIEN FORTUNATI

Employés non payés, travail non déclaré aux assurances sociales et sous-location illégale des locaux: c’est le menu qui aurait été servi pendant plusieurs mois au café-restaurant Le Reculet, rue de Montbrillant, à deux pas de la gare Cornavin. L’Association romande des travailleurs-ses (ART), un jeune syndicat basé essentiellement dans le canton de Vaud, a dénoncé publiquement cette situation mardi matin devant les bureaux de la Gérance immobilière municipale (GIM). Car c’est la Ville de Genève qui est propriétaire de l’établissement.

«Les locaux sont occupés de manière illicite», réagit Alfonso Gomez, chef du Département des finances, de l’environnement et du logement, dont dépend la GIM. Si une procédure d’évacuation est en cours, le conseiller administratif explique qu’il n’était «pas au courant» des faits rapportés, qui sont «proprement scandaleux». L’élu a rencontré le syndicat au terme de son action. «Ce restaurant est dans les mains d’une société financière, nommée Sefinvest SA, qui n’a pas grand-chose à voir avec la restauration. Elle pratique une politique d’engagement de gens en situation de précarité, qu’elle ne paie pas, et auxquels elle fait miroiter des choses», condamne Laurent Tettamanti, secrétaire syndical d’ART.