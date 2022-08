Commerces genevois – Un restaurant de la Jonction dans le collimateur des syndicats Alors que l’établissement vient de rouvrir, le SIT dénonce des salaires impayés pendant des mois. Des anciens employés témoignent, le nouveau patron réagit. Xavier Lafargue DÉVELOPPEMENT SUIT

L’un des anciens employés du bar-restaurant Clandestino, José (à g.), et le secrétaire syndical du SIT, Julien Repond, ont convoqué la presse ce jeudi 4 août. Xavier Lafargue

Salaires impayés durant plusieurs mois, conditions de travail difficiles et non-paiement d’heures supplémentaires. Voilà ce qu’était le quotidien de plusieurs employés du bar-restaurant Clandestino. Précarisés, sept d’entre eux ont démissionné à la fin de l’automne 2021, poussant leur patron à fermer boutique. Mais l’établissement vient de rouvrir, avec un nouveau gérant et une nouvelle raison sociale. Pour le SIT (Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs), c’en est trop.