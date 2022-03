Incendie à Genève – Un restaurant bien connu des Pâquis est totalement détruit Cette enseigne de la rue de Berne se retrouve à l’arrêt après un feu survenu samedi à l’aube. Il n’y a pas de victimes mais les dégâts matériels sont considérables. Récit. Thierry Mertenat

Les pompiers volontaires ont investi ce samedi le restaurant complètement sinistré. Son mobilier calciné rejoint la benne acheminée sur place. Laurent Guiraud

Un restaurant traversant bien connu à l’entrée des Pâquis. Il a tout à double, la carte des mets en façade, les terrasses généreuses, prêtes pour la belle saison, côté rue de Berne et rue Chaponnière. Il n’a plus rien. Le feu s’est déclaré au Petit et Grand Chalet, ce samedi matin, juste avant le lever du jour.

Les pompiers interviennent d’abord pour une alarme automatique. Elle s’est déclenchée dans l’hôtel voisin, qui loue des appartements meublés. Les fumées chaudes sont passées par les gaines techniques. Mais elles provenaient bien de la salle à manger. Ses vitrines donnant sur le trottoir sont toutes noires quand arrive l’officier de garde.

Les dégâts considérables se découvrent de la rue, jusque dans les plus petits détails. Laurent Guiraud

Les causes du sinistre sont inconnues, mais les conséquences se découvrent à l’œil de la rue. Deux grosses bennes ont été acheminées. Elles seront remplies avant midi par l’intégralité du mobilier de salle. Tout est à jeter, y compris les petits tubes d’Aromate qui, sur chaque table, ont fondu sur eux-mêmes. Un décor de désolation. Elle se lisait également sur le visage des propriétaires, sous un ciel beaucoup trop bleu.

Pour procéder à l’extinction au moyen d’une lance, les pompiers ont dû forcer la porte d’entrée du restaurant situé au 17, rue de Berne. Laurent Guiraud

À 9 h, le dernier véhicule du SIS quittait les lieux, remettant l’adresse aux volontaires. Pour eux, les sols inondés et les faux plafonds, du dégarnissage en règle, afin d’écarter tout ce qui est potentiellement dangereux en termes de reprise de feu. On quitte les lieux en se promettant de venir manger le plat de röstis, la fondue et la tarte Tatin le jour de la réouverture.

