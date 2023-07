Série d’été: familles genevoises – Un restaurant à la gloire de sa mère Étudiant, Ulas a convaincu sa mère Ayten d’ouvrir un café puis un bistrot turc. Une aventure professionnelle et un hommage que le fils voulait rendre à sa mère et à l’esprit de leur famille. Sophie Davaris

Genève, le 28 juin 2023, boulevard Carl-Vogt. «Chiche ou pas chiche», c’est l’histoire d’un pari entre un fils, Ulas, et sa mère, Ayten, qui ont voulu faire découvrir la richesse de la gastronomie turque aux Genevois. LAURENT GUIRAUD

À les croire, tout s’est joué le jour où Ulas a lancé à sa mère: «Chiche ou pas chiche?» Lui a 22 ans, elle 47. «Je voulais la mettre au défi, voir si elle était «cap ou pas cap» de se lancer dans un projet un peu fou, raconte le jeune homme. Elle a accepté.» Le pari? Ouvrir un lieu pour faire découvrir la gastronomie turque aux Genevois. Onze ans plus tard, les Yilmaz mère et fils dirigent non pas une mais deux enseignes en ville.