Un réseau social pour les amateurs de cinéma décolle avec le confinement Thefilmsociety permet d’agréger ses plateformes de streaming et VOD, de lire et de partager des critiques, de découvrir des auteurs ou des cinémas nationaux. Olivier Bot

La vitrine de thefilmsociety.co DR

Les amateurs de cinéma sont ravis. Un réseau social spécialisé les invite à voir des films, à les critiquer, à suivre des master class de grands cinéastes en vidéo, à lire des articles sur des réalisateurs, des genres cinématographiques, à découvrir une sélection de films d’un pays, etc. Thefilmsociety, qui s’affiche comme un «réseau social à but cinématographique», c’est tout cela et un peu plus. En effet, c’est aussi une plateforme sur laquelle on peut agréger des flux de streaming auxquels on est abonné, ainsi que des sites qui proposent de la VOD et SVOD en location ou en achat et une chaîne de télévision. Créé en janvier 2020 par Diego Leoutre et Thibault Juilliart, ce réseau compte plus de 5000 membres, dont une grande majorité s’est inscrite durant la période de confinement.