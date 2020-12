Italie – Un réseau international d’immigration clandestine démantelé Une organisation criminelle, qui avait des antennes du sud au nord de la Botte, gérait l’entrée, le séjour et le passage vers le nord de l’Europe de migrants irakiens ou encore afghans.

Photo d’illustration. AFP

La police italienne a arrêté 19 personnes dans le cadre d’un coup de filet du nord au sud de la péninsule contre un réseau international d’immigration clandestine, a annoncé ce samedi le ministère de l’Intérieur.

Une enquête lancée en 2018 après une dizaine de débarquements de migrants dans le sud de la Sicile tous arrivés en passant par la Grèce ou la Turquie a permis de mettre au jour un réseau criminel composé de Kurdo-Irakiens, d’Afghans et d’Italiens, qui organisait contre paiement l’entrée illégale de migrants en Italie ou d’autres pays européens puis leur faisait obtenir un permis de séjour à l’aide de faux papiers (contrats de travail...)

Liens avec la Turquie et la Grèce

Ce réseau criminel, qui disposait de bases notamment à Bari (sud), Turin, Milan et Vintimille (nord), organisait «l’entrée, le séjour et le passage vers le nord de l’Europe de migrants venant d’Iran, d’Irak, d’Afghanistan et du Pakistan», a précisé le ministère dans un communiqué.

Lors de ce coup de filet, ont été saisis 17 téléphones, quatre ordinateurs portables, divers documents et 25’000 euros en espèces (environ 27’000 francs suisses).

Le réseau démantelé constituait «un moyen de liaison avec des groupes criminels actifs en Turquie et en Grèce organisant le transport des migrants vers leur destination privilégiée (France et nord de l’Europe) en échange d’importantes sommes d’argent (environ 6500 francs par migrant pour le voyage à travers l’Afghanistan, le Pakistan, l’Iran, la Grèce et l’Italie)», selon le communiqué.

AFP/NXP