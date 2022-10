Thonon-les-Bains – Un repas au-dessus du Léman, clou du festival Toques en Chablais Du 12 au 16 octobre, animations, ateliers et dégustations vont se multiplier sur le belvédère et dans la ville de Haute-Savoie. Avec de grands chefs invités et un championnat de la rissole! Olivier Bot

Dîner en l’air, une expérience vécue dans 70 pays, qui vient se poser à Thonon-les-Bains.

Ça vous dit de manger en compagnie de 21 autres convives en plein ciel, à 100 mètres aux dessus des eaux du lac Léman? De regarder de grands chefs cuisiner au milieu de la table, soutenue dans les airs par une grue installée sur le belvédère de la ville de Thonon-les-Bains? C’est l’expérience gastronomique assez folle que propose Dinner in the sky, le clou du festival labellisé «Année de la gastronomie française», qui se déroule donc à Thonon-les-Bains, du 12 au 16 octobre, pour la deuxième fois. Parmi les toques invitées, Emmanuel Renaut, chef trois étoiles du restaurant «Flocons de Sel» à Megève, Frédéric Molina, chef une étoile du Moulin de Léré à Vailly, Romuald Fassenet, chef une étoile du Château Mont Joly à Dole avec le pâtissier Philippe Rigollot, meilleur ouvrier de France.

Cours de cuisine dans la bonne humeur.

Ce repas gastronomique dans le vent (réservations au 04 50 71 55 55, paiement par téléphone ou sur place à l’Office de tourisme) peut se prendre à l’heure du brunch, du goûter, du déjeuner, de l’apéritif ou du goûter. Il s’est déjà transporté à Londres, New York ou Bahreïn et dans plus de 70 pays. Ce n’est pas la seule manifestation programmée cette semaine.

Des ateliers pour petits et grands

Sur place, un espace food trucks vous attend, une exposition de photos culinaires, des films et des livres sur le thème de la gastronomie au cinéma Le France et dans les librairies, un escape game cuisine, une déambulation culinaire dans Thonon et surtout de nombreux rendez-vous culinaires avec la plus ancienne école hôtelière publique de France, le Lycée hôtelier Savoie Léman (repas de Gala au Lycée Hôtelier le vendredi 14 octobre réalisé par les élèves à partir de 70 € par personne), des ateliers «cuisine» avec des chefs, un concours transalpin avec des élèves français et italiens d’écoles hôtelières (à quand une participation suisse?), une course des garçons de café et un championnat de la Rissole – ce petit chausson à la poire qui est une des spécialités régionales – ouvert aux amateurs.

Animations au programme Afficher plus Des cours de cuisine & ateliers sous le chapiteau cristal – mercredi 12 octobre à 14 h 30, rendez-vous avec Bernard Bugnet «Brasserie du Belvédère» pour préparer un suprême de volaille sauce poulette à la truffe et beignets de pommes de terre.

- jeudi 13 octobre 9 h 30, Corentin Kerckhove «Chef à domicile» proposera une cuisine de saison après être parti à la rencontre des producteurs sur le marché avec les participants.

- jeudi 13 octobre à 15 h, Bastien Wiart «La Cocotte» travaillera une trilogie de gravlax de saumon façon sushi

- vendredi 15 octobre à 10 h, la cheffe étoilée Kelly Jolivet* «Maison Ducasse-Paris», formée au Lycée Hôtelier Savoie Léman, fera la part belle au terroir du Chablais.

Tarif des cours de cuisine: 10 € par personne. Mais aussi, de nombreux ateliers - Un atelier d’œnologie avec Nicolas Garnier (Responsable Vins Groupe Union Nouvelle) pour se familiariser avec les vignobles de la vallée du Rhône

- Un atelier de mixologie pour créer son cocktail sur les conseils avisés de Pierre Gauville (Groupe Murgier), – Un atelier de zythologie animé par Denis Gondcaille (La Brasserie Alpine) pour percer tous les secrets de la bière. Les 12 et 13 octobre. Tarif: 5 € par personne.

– Les aficionados de mocha, nespresso et cappuccino pourront participer à des ateliers barista avec Loïc Tauriac (Costadoro Café). Tarif: 5 € par personne.

– Un atelier des petits chefs où les plus jeunes joueront aux apprentis pâtissiers à travers 4 ateliers parents/enfants. Au menu, des recettes chocolatées et gourmandes, le mercredi 12 octobre à 14 h 30 avec le pâtissier Pierrick Challamel (Pâtisserie Challamel), à 16 h 30 avec le chocolatier Hippolyte Vigliano; le samedi 15 octobre à 16 h 30 avec Hippolyte Vigliano, avec le pâtissier Jérôme Chaumontet (Chaumontet and Co.).

Tarif: 10 € par enfant (gratuit pour l’accompagnant).



Rédacteur en chef adjoint depuis 2017, chef de la rubrique Monde entre 2011 et 2017. Prix Varennes. Auteur de «Chercher et enquêter avec internet» aux Presses universitaires de Grenoble. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.