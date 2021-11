Pavillon de la danse en avril, Comédie en août, Théâtre de Carouge ce week-end. Dans le même temps, Lausanne invite à découvrir les futurs Mudac et Musée de l’Élysée intégrés à son nouveau quartier muséal. Voici à peine un mois, Delémont célébrait l’avènement de son Théâtre du Jura flambant neuf. Reconnaissons que les infrastructures culturelles, ces jours, poussent comme des champignons sur le territoire romand. Et réjouissons-nous en pour toutes les raisons sociales, économiques et esthétiques qui sautent à l’esprit.

Abo Inauguration Le Théâtre de Carouge a fait peau neuve. À l’assaut! Seuls les réfractaires au béton feront peut-être grise mine, le prix de ces glorieux édifices se comptant aussi en arbres. On a à leur intention un petit conte, soufflé à nos oreilles par Jean Liermier, le directeur du Théâtre de Carouge reconstruit qui s’exhibe cette fin de semaine au public. Sur le chantier démarré en 2018, un renard sauvage avait élu domicile. Au crépuscule, les ouvriers ont souvent aperçu son ombre; au petit matin, ils relevaient ses traces dans le ciment. Ni les marteaux-piqueurs ni les perceuses ne l’ont délogé trois ans durant. Le canidé habitait là, qui ne se laisserait pas expulser.

Au moment d’emménager, les vingt membres permanents du personnel ont cru bon d’attraper l’animal. Leur mission accomplie, ils appellent le vétérinaire cantonal, qui leur suggère la relaxe. Une délégation conduit donc le carnivore dans les environs de Dardagny, où elle le libère. À sa queue, les humains installés rue Ancienne 37 lui imaginent une suite de vie prospère en forêt.

Mais l’animal n’avait pas dit son dernier mot. Près de l’entrée de la petite salle, le sol présente des aspérités. On y regarde de plus près, et on distingue des empreintes de pattes: le goupil avait signé son ouvrage. L’équipe à demeure n’allait évidemment pas corriger le défaut. Au contraire, elle en a fait son Walk of Fame symbolique, son Hollywood Boulevard écoconscient.

Katia Berger est journaliste au sein de la rubrique culturelle depuis 2012. Elle couvre l'actualité des arts de la scène, notamment à travers des critiques de théâtre ou de danse, mais traite aussi parfois de photographie, d'arts visuels ou de littérature.

