Santé publique – Un registre commun pour mieux gérer les pénuries de médicaments PharmaGenève et les HUG ont créé une plateforme qui recense les manques et propose des alternatives.

Les ruptures d’approvisionnement en médicaments ne sont pas nouvelles mais elles ont atteint à l’automne d’inquiétants sommets. Certains produits, comme l’antibiotique amoxicilline pédiatrique en sirop, font actuellement cruellement défaut.

Pour tenter de mieux gérer ces manques, PharmaGenève – la faîtière des pharmacies genevoises – et les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont annoncé mercredi la création d’une plateforme recensant les ruptures de stock de médicaments tout en proposant des substances alternatives. Cet outil est disponible sur les sites des deux entités.

Crises successives

Les problèmes d’approvisionnement en médicaments ont notamment été accentués par le Covid-19 et la guerre en Ukraine, avec des conséquences sur la production et le transport, entre autres. Ces derniers jours, entre 150 et 200 produits en rupture de stock étaient recensés par les HUG dans leur assortiment d’environ 2400 références.

La nouvelle plateforme est alimentée par les HUG, PharmaGenève, Pharma24 et Unisanté, avec l’appui des données de la plateforme drugshortage.ch – créée par le vice-président de la Société suisse des pharmaciens – et de l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique. Elle fournit la liste des produits manquants, la durée estimée de leur rupture de stock ainsi que des recommandations d’autres solutions à destination des pharmaciens mais également des médecins «pour qu’ils sachent ce qui est disponible lorsqu’ils établissent leur ordonnance», souligne Rémi Lafaix, président de PharmaGenève.

Privé-public

Pourquoi ne pas publier sur ce registre l’état des stocks des différentes officines pour les produits les plus indispensables, afin de mutualiser les ressources? «Cela ferait probablement sens mais les pharmacies sont privées et pas forcément toutes partantes pour divulguer leur stock», répond Rémi Lafaix.

Le Canton ne pourrait-il pas constituer des stocks de certains produits? Pour la pharmacienne cantonale, Nathalie Vernaz-Hegi, «la question se pose, en effet». Et d’ajouter que des réserves pourraient être constituées au niveau fédéral puis distribuées aux cantons, à l’image de ce qui a été fait avec les vaccins contre le Covid.

L’objectif, à terme, indiquent encore les HUG et PharmaGenève, est d’élargir cette plateforme d’échange d’informations à toute la Suisse romande, voire à tout le pays.

