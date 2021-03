Logement – Un régisseur condamné à une très lourde amende Ce professionnel de l’immobilier a contourné la loi pour vendre des appartements. L’État lui réclame 225’000 francs. Christian Bernet

Le patron d’une grosse régie genevoise doit payer 225’000 francs à l’État. C’est le montant de l’amende, tout à fait exceptionnelle, que le Département du territoire (DT) lui a infligée pour «fraude à la loi». Le régisseur a contesté la sanction devant la Cour de justice, sans succès. Dans un arrêt rendu le 23 février, les juges confirment l’amende, justifiée en raison d’une «tromperie répétée à plusieurs reprises».

La faute de ce professionnel de l’immobilier? Avoir tenté de vendre plus de septante appartements à l’unité, des logements qui faisaient partie d’immeubles locatifs. Or, ces ventes à la découpe sont interdites par la loi, en l’occurrence la loi sur les démolitions, transformations et rénovations (LDTR), dans le but de conserver le parc locatif du canton (lire ci-dessous).