Grand-Saconnex – Un référendum vise le tram des Nations

Des habitants du Grand-Saconnex viennent de lancer un référendum visant directement la construction de la future ligne de tram Nations-Grand-Saconnex. Le document, dont la «Tribune de Genève» a pris connaissance, s’oppose à une délibération votée par le Conseil municipal le 15 novembre. Celle-ci prévoyait que la Commune cède à l’État des parcelles situées sur son domaine privé et public pour la réalisation du tram Nations-Grand-Saconnex.

Les référendaires refusent cette décision et demandent que celle-ci soit soumise à la votation populaire. Concrètement, le texte du référendum s’oppose «au bradage de 3669 m2 de terrain appartenant à la Commune du Grand-Saconnex à un prix dérisoire pour créer une voie de circulation bétonnée» et à la création «d’une gigantesque tranchée» à proximité des écoles ainsi qu’au report de milliers de véhicules de la route de Ferney vers des quartiers déjà surchargés. Ce texte appelle également à s’opposer à «l’abattage de la majorité des arbres centenaires de la route de Ferney et au saccage du patrimoine historique et artistique saconnésien».